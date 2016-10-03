Санкт-Петербург, 3 октября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Сильный туман, окутавший Санкт-Петербург утром 3 октября, никак не отразился на работе аэропорта «Пулково». Вылет и прилет самолетов из петербургской воздушной гавани осуществляется по расписанию, а возможные задержки не связаны с погодными условиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 октября в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы» — управляющей компании аэропорта.

Микалоюс Чюрлёнис. Туманы. 1906

Туман в настоящее время наблюдается в большинстве районов Санкт-Петербурга. Он уже привел к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Так, пользователи социальных сетей сообщили о столкновении двух маршруток на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы во Фрунзенском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также петербуржцы сообщают о ДТП из-за тумана на Мурманском шоссе и на Московском шоссе.

На кольцевой автодороге Санкт-Петербуурга в связи с туманом введено ограничение скорости движения в 90 км/ч. Об этом сообщают информационные табло над скоростной трассой, на которой в обычное время ограничение составляет 110 км/ч.

По данным синоптиков, днем в Петербурге преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный от слабого до умеренного. Температура воздуха днём +11…+13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.