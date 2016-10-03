Москва, 3 октября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть корректируются вверх после снижения в ходе торгов 2 октября, баррель Brent вновь торгуется выше отметки в $50, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 9:45 мск декабрьские фьючерсы на североморскую смесь Brent прибавили 0,16% и составили $50,07 за баррель. Нефть WTI к этому времени торгуется по $48 за баррель.

По состоянию на 08:01 мск стоимость нефти марки Brent опускалась на 0,46% — до 49,96 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI снижалась на 0,68% — до 47,91 доллара за баррель.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в среду, 28 сентября, в Алжире состоялась неформальная встреча членов ОПЕК. ОПЕК пришел к соглашению: с ноября члены картеля заморозят добычу на уровне 32,5−33 млн баррелей в сутки. Над квотами и другими подробностями сделки стороны будут работать в октябре-ноябре текущего года, после чего должны будут выработать окончательное решение.