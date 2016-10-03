Пекин, 3 октября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Руководство Национального заповедника Чжанцзяцзе опубликовало статистику, согласно которой в первый день национальных каникул, приуроченных к празднованию Дня образования КНР, самый высокий стеклянный мост в мире посетили более 8 тыс. граждан Китая. При этом, как сообщают инженеры, максимальная пропускная способность конструкции составляет 10 тыс. человек в сутки.

rfi.fr Стеклянный мост в Китае

Как сообщают власти городского округа Цыли, ранее мост был закрыт не из соображений безопасности, а для улучшения качества сервиса. Так 5 сентября руководство национального парка Чжанцзяцзе, расположенного в провинции Хунань, сообщило о внеплановом закрытии самого высокого и длинного стеклянного моста в мире на ремонт. Причиной закрытия моста-рекордсмена стал неожиданно высокий наплыв туристов.

«Благодаря проведенной модернизации моста, его пропускная способность значительно увеличилась. 1 октября в день открытия стеклянного моста уникальный атракцион посетили более 8 тыс. туристов — все это стало возможно благодаря принятым руководством заповедника парка мерам», — сообщил журналистам официальный представитель Национального парка Чжанцзяцзе Гун Сучэн.

Так снижения нагрузки на мост и увеличение туристического потока билеты можно приобрести только заранее и через интернет. С помощью данной меры руководство заповедника стремится избежать многокилометровых очередей, пишет «Бэйцзин жибао».

Несмотря на все попытки со стороны администрации, в первый же день у входа на мост выстроилась огромная очередь из тех, кто заранее приобрел билет. Китайские туристы прибыли за несколько часов до открытия аттракциона в надежде пройтись по мосту раньше назначенного времени.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти провинции Хунань сообщили о том, что стеклянный, мост расположенный в Национальном заповеднике Чжанцзяцзе, будет вновь открыт для туристов с 1 октября. Ранее в сентябре, спустя несколько недель после официального открытия, мост был закрыт на внеплановую реконструкцию из-за рекордного наплыва туристов.