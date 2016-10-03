Москва, 3 октября, 2016, 09:44 — ИА Регнум. В Московском окружном военном суде начинается рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве политика и общественного деятеля Бориса Немцова, первое заседание намечено на понедельник, 3 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шествие, приуроченное к годовщине гибели Бориса Немцова в Москве

В судебном процессе будет задействована коллегия присяжных, которую удалось сформировать лишь со второй попытки. Решением судьи из 84 кандидатов отобраны 12 основных присяжных и 10 запасных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, к убийству причастны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они осуществили расправу над политиком за денежное вознаграждение в размере 15 млн рублей.

В качестве одного из заказчиков и организаторов убийства называется Руслан Мухудинов. Борис Немцов был застрелен на Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.