Москва, 3 октября, 2016, 09:39 — ИА Регнум.



2.tomsk.ru Дорожный знак

Видеозапись, сделанная камерой наблюдения на перекрёстке Зелёного проспекта и 1-й Владимирской улицы в Москве, где произошло ДТП с тремя жертвами, опубликовано на сайте YouTube.

Hyundai Solaris пересёк перекрёсток, не столкнувшись с выехавшим легковым автомобилем, но избежать аварии ему не удалось — машина перевернулась.

Ранее сообщалось, что автомобиль на большой скорости въехал в группу пешеходов на тротуаре. Водитель не справился с управлением. Погибли три человека.