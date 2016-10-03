Красногорск, 3 октября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. В связи с началом ягодно-грибного сезона жителей и гостей Московской области призвали к внимательности и осторожности при посещении леса. По данным регионального управления МЧС, всего с начала 2016 года в лесах Подмосковья потерялось 323 человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927 г

По словам специалистов ведомства, люди зачастую отправляются в лес, не соблюдая мер предосторожности. В результате искать заблудившихся граждан приходится поисковым службам, задача которых усложняется отсутствием в лесах хороших ориентиров, по которым потерявшийся путешественник мог бы описать свое местоположение.

«Спасатели на карте устанавливают возможный район поиска, который определяется на основании показаний родственников, знакомых и свидетелей. После чего весь маршрут разбивают на квадраты и начинаются поиски потерявшегося. Чаще всего спасатели ищут людей, исследую наземные маршруты. Воздушные же поиски применяются при необходимости проведения в короткий срок обследования большого района поисков, либо района, находящегося на значительном удалении от дорог», — пояснили в ведомстве, отметив, что с начала года в лесах уже потерялось более 300 человек.

Сотрудники МЧС призывают быть внимательными в лесах и не отпускать детей и пожилых людей в лес одних. Стоит также сообщить знакомым, маршрут и время возвращения из леса. Помимо этого желательно ходить в знакомые районы и места, всегда имея с собой полностью заряженный мобильный телефон.

Напомним, в середине июля в лесу Ступинского района велись поиски двух маленьких детей. Мальчики ушли гулять, а вечером того же дня на входе в лес были найдены велосипед, принадлежавший одному из детей, и стаканы с ягодами. К счастью, детей удалось найти невредимыми спустя сутки.