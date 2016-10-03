Алма-Ата, Казахстан, 3 октября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В аэропорту Алма-Аты из-за разлитой ртути была проведена эвакуацию находившихся в здании людей. Об этом, как передает Sputnik, говорится в сообщении пресс-службы «воздушной гавани».

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«Было задержано 6 рейсов — три внутренних и три международных, — говорится в сообщении. — В настоящее время работа всех служб международного аэропорта Алматы полностью восстановлена».

Отмечается, что во время досмотра у пассажира авиакомпании Air Astana, регистрировавшегося на рейс «Алма-Ата — Тбилиси», была обнаружена емкость с ртутью.

«На требование сотрудника авиационной безопасности о необходимости изъятия подозрительной емкости, пассажир самостоятельно, без предупреждения и объяснения, выбросил ее в урну, в результате чего произошел разлив жидкости», — говорится в сообщении.

Информация о ЧП была срочно доведена до руководства и служб аэропорта, отвечающих за безопасность, службы по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты, полиции и компетентных органов.

По данному факту проводится проверка.