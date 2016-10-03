Лондон, 3 октября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Британские учёные пришли к выводу, что женщины нуждаются в более продолжительном сне, чем мужчины. Разница составляет от 20 минут до часа, передаёт ВВС.

DieterRobbins Сон

По мнению специалистов, головной мозг женщин работает в определённом смысле интенсивнее, а потому женщинам нужно больше времени на восстановление. Своё утверждение учёные подтвердили экспериментом при участии тысячи добровольцев обоих полов.

Исследования включали замеры мозговой активности при помощи аппаратуры, особенно тех участков, которые отвечают за сон. Интересовал физиологов вопрос зависимости работы мозга от количества сна.

В ходе эксперимента учёные пришли к выводу о постоянной работе одного полушария мужского мозга, второе же используется периодически. В этом и заключается отличие, поскольку у женщин активно в течение дня функционируют оба полушария.

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