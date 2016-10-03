Москва, 3 октября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Впервые в истории подразделение российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) со своим вооружением и техникой прибудет в Египет для участия в совместном международном учении, сообщается на сайте Минобороны РФ.

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Планируется, что за время учений российские и египетские десантники выработают единые подходы взаимодействия при локализации и уничтожении незаконных вооруженных формирований в условиях пустыни. Отмечается, что за маневрами будут наблюдать представители из более 30 стран.

Участие российских десантников в учениях регламентировано достигнутыми с египетской стороной договоренностями и в соответствии с планом международной деятельности Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 октября, в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) стартовали два полковых командно-штабных учения (КШУ). В них принимают участие подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии (г. Псков) и 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново). Начавшиеся учения будут проходить на территории Псковской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей.