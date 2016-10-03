Краснодар, 3 октября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Инвесторы готовы вложить в Краснодарский край более 638 млрд рублей. Именно на такую сумму на прошедшем в Сочи инвестиционном форуме за первые два дня регион заключил 125 соглашений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

skeeze Кролики

Среди подписанных администрацией региона — соглашение с ПАО «Лукойл» о взаимном сотрудничестве на 2016−2021 годы. Компания обязуется обеспечить хозяйственный комплекс региона основными видами нефтепродуктов, участвовать в совместных социально-экономических программах по содействию занятости населения и развитию инфраструктуры, возводить новые и реконструировать действующие автозаправочные комплексы. Еще одно соглашение — с АО «Нива» в сфере сельского хозяйства и с ООО «Афипский НПЗ», предусматривающее дальнейшее развитие предприятия.

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XV Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» объявляется открытым

Кроме того, был подписан документ о сотрудничестве с АКБ «Российский капитал», входящим в ТОП-40 банков России. В соответствии с соглашением, банковская организация в течение 2016−2017 годов будет ежегодно предусматривать не менее 10 млрд рублей на кредитование субъектов экономики Кубани.

В числе соглашений, заключенных Краснодарским краем, — инвестпроект по строительству тепличного комплекса в Павловском районе. Инвестор ООО «Агроинвест» намерен возвести тепличный комплекс на площади 7 га мощностью 3,5 тыс. тонн овощной продукции в год. Требуемый объем инвестиций для реализации проекта — 500 млн рублей. Доходы в консолидированный бюджет края от реализации проекта превысят 16 млн рублей в год.

Также в Павловском районе будет построен завод по глубокой заморозке сельхозпродукции. Инвестор — ООО «Техада» намерен вложить в проект 613,3 млн рублей. Производственный комплекс, включая цеха по приемке, сортировке, первичной обработке, заморозке продукции и помещения для ее хранения, расположится на площади 12,3 га. После выхода на проектную мощность плановая производственная мощность составит: по томатам — 460 тонн в год, капусте брокколи — 3,6 тыс. тонн в год, кукурузе — 2 852 тонны в год, горошку — 1,9 тыс. тонн в год, перцу сладкому — 440 тонн в год.

На инвестфоруме подписано и соглашение по созданию в Белореченском районе комплекса по производству мяса кроликов на 96 млн рублей, а ООО «Кубрис» изъявило желание вложить 104,8 млн рублей в строительство оросительных систем на площади 322 га на земельных участках, расположенных в границах Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

На форуме «Сочи-2016» подписано соглашение с ООО «Тепличный комплекс «Зеленая линия» по строительству в Краснодаре центра по выращиванию грибов. Согласно проекту, центр будет состоять из двух подразделений — компостного цеха и цеха выращивания. Вложения в проект, согласно документу, составят 1 791 млн рублей. В ходе реализации проекта будет создано 372 новых рабочих места.

Построят в Краснодарском крае и завод по производству сыров. Проект будет реализован в станице Выселки инвестором ООО «Сыры Кубани». Планируется строительство производственного и административного корпусов, а также цеха сушки сыворотки. Плановая производственная мощность — 600 тонн молока в сутки. Сумма привлеченных инвестиций — 2,5 млрд рублей.

Напомним, на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона были представлены 77 инвестиционных проектов на сумму 44,6 млрд рублей. Все они включены в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края.