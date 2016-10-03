Абакан, 3 октября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Осадки в виде дождя и мокрого снега, выпавшие в столице Хакасии 2 октября, вызвали в городе серьезные проблемы.

evsola Снег. Дождь

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, последствия снежно-дождевой стихии устраняли 184 человека и 48 единиц техники. Из-за мокрого снега и дождя в городе образовались сильные гололедно-изморозевые отложения на проводах и деревьях.

В воскресенье, 2 октября, с 04:00 по местному времени спецтехника и работники спецавтобазы ЖКХ вышли на уборку улиц. Специалисты убирали поваленные деревья, очищали тротуары и дороги.

По словам начальника цеха текущего содержания дорог МБУ «Спецавтобаза ЖКХ» Дмитрия Романова, только за 2 октября с улиц Абакана вывезли около 250 кубометров поваленных непогодой веток и деревьев. Всего было зафиксировано 56 случаев падения веток и деревьев. Улицы Хакасская и Ботаническая были полностью перекрыты поваленными деревьями.

Зафиксировано около 15 случаев падения сломанных веток на автомобили. «Вопросы возмещения ущерба будут рассматриваться в юридическом порядке. Следует сказать, что преимущественно пострадавшие автомобили были припаркованы на дворовых территориях многоквартирных домов, и вопросы будут решаться через управляющие компании», — говорится в сообщении мэрии. По состоянию на 3 октября работы по вывозу веток и деревьев продолжаются.

Также в городе откачивали дождевую воду с улиц. В первую очередь от воды освободили троллейбусные маршруты.

По данным пресс-службы МП «Абаканские электрические сети», в ночь с 1 на 2 октября из-за дождя и мокрого снега произошло несколько аварийных отключений электроэнергии. Свет погас в домах Красного Абакана, районов Полярный и Гавань. Электроснабжение было полностью восстановлено в этот же день — 2 октября.

Как сообщили ИА REGNUM в Хакасском ЦГМС, в Абакане 3−4 октября осадки в виде снега еще возможны, а далее до конца недели ожидается погода преимущественно без осадков.