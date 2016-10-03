Канберра, 3 октября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. В Австралии женщина отогнала аллигатора, сняв туфлю и громко крича, сообщает 3 октября Reuters.

JudyC1000 Аллигатор

Инцидент произошел в австралийском штате Северная Территория в национальном парке Какаду. Женщина с маленькой собачкой стояла на берегу реки Восточный Аллигатор, когда к берегу начал приближаться аллигатор.

Сняв туфлю, она начала громко кричать и стучать ей по руке, вероятно, это и вынудило грозную рептилию ретироваться.

«Казалось невероятным, что кто-нибудь вообще решится на подобное. Я думаю, женщина не осознавала, насколько это было опасно», — сказал свидетель случившегося Линдон Анлезарк.

Специалисты отметили, что в реке Восточный Аллигатор может находиться более 100 аллигаторов. Свидетель не сообщил, что заставило женщину приблизиться к берегу реки.