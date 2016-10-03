Псков, 3 октября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В России сегодня, 3 октября, стартовали масштабные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства обороны РФ, в двух полковых командно-штабных учениях принимают участие два соединения ВДВ: подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова и 98-й воздушно-десантной дивизии (Иваново).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Никто, кроме нас!

В командно-штабных учениях, которые, как отмечается, носят плановый характер, в общей сложности задействовано более 5 тысяч военнослужащих и около 900 единиц военной и специальной техники.

«В рамках учений будет осуществлено десантирование парашютным способом свыше 2,5 тысячи военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники», — отметили в Минобороны. Для переброски и десантирования подразделений ВДВ будет задействовано более 20 самолетов Ил-76 с аэродромов «Кресты» в Пскове и Иваново-Северный» в Иваново.

Командно-штабные учения на местности будут проходить до 10 октября. Основные этапы учений пройдут с 5 по 7 октября на войсковых полигонах Псковской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей.