Вашингтон, 3 октября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Члены предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа намерены обнародовать информацию, касающуюся происхождения состояния семьи Клинтон, сообщает The Washington Post. По словам помощника Трампа Джейсона Миллера, соратники миллиардера-республиканца «прольют яркий свет» на благосостояние Билла и Хиллари Клинтон, на счетах которых хранится «пара сотен миллионов долларов». Миллер пояснил, что в то время, когда Клинтоны покинули Белый дом, они не могли оплатить даже займы по ипотеке. По мнению издания, заявление штаба Трампа станет ответом на публикацию в газете The New York Times, касающуюся налоговой отчетности миллиардера. Согласно документам, в 1995 году Трамп задекларировал убытки в размере $916 млн, что могло позволить ему в течение 18 лет не платить налоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

