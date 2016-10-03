Нью-Дели, 3 октября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Почтового голубя, предположительно отправленного с территории Пакинстана, поймали в индийском городе Патханкот. Записка, которую несла птица, была адресована премьер-министру Индии Нарендре Моди, передает RT.

vampy24 Голубь

Текст письма написан на языке урду, в нем говорится, что премьер-министру не стоит считать авторов письма «теми же людьми», что в 1971 году, то есть в период войны между Индией и Пакистаном.

«Теперь все и каждый ребёнок готов воевать против Индии», — отмечено в послании.

Напомним, в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется многолетняя напряженность. Суверенные государства сформировались в середине прошлого века после распада Британской Индии.