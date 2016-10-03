Москва, 3 октября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Brent после встречи ОПЕК в Алжире и обещаний договориться о заморозке 30 ноября делает слабые попытки закрепиться выше 50,00 долл./баррель, однако на пути вверх стоит немало препятствий, которые вполне могут рождать распродажи актива в течение ближайшей недели, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Одно из них — продолжающийся рост числа буровых нефтяных установок в США: за прошедшую неделю их число увеличилось на 7 до 425, продолжив 14-недельную череду роста. Это говорит о том, что сланцевики не дремлют и при удорожании нефти будут массово возвращаться на рынок и увеличивать объемы предложения. Второй барьер на пути к росту — это объемы добычи от самих стран ОПЕК. До 30 ноября еще два месяца, и они обязательно воспользуются этим сроком, чтобы до максимума нарастить объемы добычи хотя бы в этот период», — пояснила Алена Афанасьева.

«Таким образом, шансы увидеть падение Brent довольно велики: текущие уровни привлекательны для входа продажами с ближайшей целью на отметке 48,90 и далее 47,20», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 3 октября, стоимость нефти снижается в ходе торгов понедельника в рамках коррекции после продолжительного ралли на сообщениях о достижении ОПЕК соглашения по ограничению добычи черного золота. По состоянию на 08:01 мск стоимость нефти марки Brent опускалась на 0,46% — до 49,96 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI снижалась на 0,68% — до 47,91 доллара за баррель.