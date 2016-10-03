Москва, 3 октября, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Торги по нефти 30 сентября завершились ростом на 1,95%. После неформальной встречи ОПЕК повышение котировок замедлилось, но не останавливается. За три торговых дня цена на нефть повысилась на 9,4%, до 50 долларов за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как только покупателями будет пройден психологический уровень, рост котировок продолжится до отметки $51,15. Это единственный значимый уровень сопротивления на пути к уровню $53.

Учитывая, что ФРС будет повышать ставки не раньше декабря, а следующая встреча ОПЕК состоится в Вене 30 ноября, у покупателей есть время, чтобы забраться вверх как можно выше.

Если сегодня, 3 октября, сохранятся медвежьи настроения по доллару, то по нефти можно ожидать повышение цен до $50,75/80. В случае коррекционного отката, целью выступит уровень $49,17.