Красноярск, 3 октября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Правительство Красноярского края утвердило государственную программу «Развитие лесного хозяйства».

Иван Шишкин. Хвойный лес. Солнечный день (фрагмент) 1895

«В числе основных задач на 2017 год — повышение эффективности использования лесного фонда с учетом его сохранения и восстановления, сокращение потерь лесного хозяйства от лесных пожаров, вредителей и болезней леса. На выполнение мероприятий в рамках решения этих задач из федерального и краевого бюджетов будет выделено 1,5 млрд рублей», — говорится в сообщении правительства.

Как рассказала ИА REGNUM пресс-секретарь министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Мария Хлыстунова, из выделенных средств большую часть предоставит федерация. «Из этих 1,5 млрд 985 млн поступят из федерального бюджета и порядка 540 млн — из краевого бюджета. То есть примерно две трети федеральных средств и одна треть — краевых», — пояснила она.

Собеседница ИА REGNUM отметила, что на эти средства будут проведены мероприятия по лесоустройству на территории двух лесничеств общей площадью 200 тыс. га. «Это позволит актуализировать сведения о лесном фонде там, где эта оценка долго не проводилась. За последние годы информация изменилась, изменился состав лесного фонда. Соответственно, будут проводиться мероприятия по лесоустройству, чтобы понимать, что реально там происходит», — подчеркнула Хлыстунова.

Эти деньги будут также использованы на выполнение первичных мер пожарной безопасности, приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, переподготовка более 400 специалистов, задействованных на патрулировании и тушении лесных пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесные пожары, которые бушевали на протяжении всего лета и сентября, причинили значительный урон лесным богатствам края. Свою беспомощность власти объясняли тем, что большая часть возгораний была зафиксирована в «авиационной труднодоступной зоне». Причинами возгораний называли грозы и неосторожность местных жителей, однако некоторые комментаторы утверждают, что причиной пожаров может быть также желание лесозаготовителей скрыть реальные масштабы вырубок. Основная часть заготавливаемой в Красноярском крае древесины идет на экспорт.

По оперативной информации Лесопожарного центра на 10.00 (по местному времени) 3 октября, пожаров на территории Красноярского края не зарегистрировано, но в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

По словам министра лесного хозяйства Красноярского края Владимира Векшина, реализация заявленных на 2017 год мероприятий позволит значительно сократить потери лесного хозяйства от пожаров, вредителей и болезней леса. Также программа предусматривает проведение мероприятий по восстановлению погибших и вырубленных лесов, повышению качества семян, а также по повышению эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов, заявил он.

Однако критики отмечают, что сам факт выделения средств еще не гарантирует их целевого и эффективного использования.