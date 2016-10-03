Москва, 3 октября, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Жители Москвы станут платить больше за обеспечение холодной и горячей водой. Увеличение тарифов намечено на 1 июля 2017 года, пишут 3 октября «Известия».

ИА REGNUM Вода

При этом для москвичей, имеющих приборы учета воды, тарифы вырастут незначительно, а вот те, кто не установил счетчики, будут вынуждены платить за воду заметно больше. С 1 января для них, как и для всех жителей России, будет действовать повышающий коэффициент.

С 1 июля будущего года тариф на питьевую воду, установленный «Мосводоканалом» для жителей столицы (исключая Троицкий и Новомосковский административные округа), составит ориентировочно 36,89 руб. за кубометр. Сейчас показатель для холодной воды составляет 33,03 руб., для горячей — 163,24 руб.

Как пояснили изданию в пресс-службе «Мосводоканала», на рост тарифов влияет увеличение стоимости товаров и услуг, которые используются для очиски и подачи воды.