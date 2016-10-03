Екатеринбург, 3 октября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Число жителей Екатеринбурга превысило полтора миллиона и составляет 1 500 394 человека. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

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Данные о проживающих были собраны автоматизированной системой — «Муниципальный регистр населения» по состоянию на 1 октября 2016 года. На начало года численность жителей составляла более миллиона 485 тысяч, и прирост населения за девять месяцев составил более 15 тысяч граждан.

Самым густонаселённым районом города является Орджоникидзевский. Там проживает пятая часть екатеринбуржцев (21%). Меньше всего горожан проживает в Железнодорожном и Октябрьском районах города — по 10%. Большинство жителей Екатеринбурга — женщины. От общего числа горожан представительницы прекрасной половины составляют 56%, а мужчины, соответственно 44%.

Напомним, что по численности населения Екатеринбург в России уступает только Москве (более 12 миллионов жителей), Санкт-Петербургу (более пяти миллионов жителей) и Новосибирску (более 1, 584 миллиона жителей).

Всего на начало года в России насчитывалось 15 городов-миллионников. В их число входит ещё один мегаполис Уральского федерального округа — Челябинск.