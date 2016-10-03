Лондон, 3 октября, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон допустил курьезную ошибку, выступая на ежегодном съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме. Упомянув в своей речи Африку, политик назвал ее не континентом, а страной, пишет The Independent.

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«Выдающееся выступление» главы британского внешнеполитического ведомства было запечатлено на видео, которое обнародовано на портале YouTube.

«Несмотря на все проблемы, средняя продолжительность жизни в Африке выросла вместе с тем, как эта страна вошла в глобальную экономическую систему», — сказал Джонсон.

Отметим, что общественность Великобритании не стала толковать оговорку Джонсона как пример необразованности, поскольку политик окончил Итон и Оксфорд.