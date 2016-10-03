Москва, 3 октября, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Приватизация российской компании ПАО «АНК «Башнефть» пройдёт без торгов, причём контрольный пакет акций нефтяной компании купит за 325 млрд рублей «Роснефть». Такой сценарий как наиболее вероятный рассматривают источники газеты «Коммерсантъ».

bashneft.ru Добыча нефти

Уточняется, что действия по приватизации нефтяной компании неожиданно возобновились 30 сентября. Вариант продажи контрольного пакета акций без торгов рассматривается в российском правительстве.

В настоящее время правительство видит два возможных варианта приватизации госпакета нефтяной компании, составляющего 50,08% уставного капитала.

Первый вариант. В течение недели должен быть проведён опрос претендентов на акции «Башнефти» — сколько они готовы заплатить за госпакет.

Второй вариант, более вероятный. «Башнефть» будет продана «Роснефти» без торгов.

При этом в ПАО «ЛУКОЙЛ» не считают эту сумму приемлемой, и в приватизации «Башнефти» российская энергетическая компания участвовать, скорее всего, не будет.

«Другие претенденты — «Татнефть», «Русснефть», РФПИ с партнерами, фонд «Энергия» Игоря Юсуфова, ННК, Антипинский НПЗ и малоизвестный «Татнефтегаз» — всерьез в расчет не принимаются», — сообщает издание. Отмечается, что сделка по «Башнефти» осуществится буквально в ближайшие недели.

Напомним, 26 августа министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что общий размер госпакета «Башнефти», который собирается продавать правительство, останется прежним, однако продажа может быть осуществлена одним или несколькими лотами. Приватизация госпакета в размере 50,08% уставного капитала (60,2% обыкновенных акций) может произойти в любой момент с сентября текущего года по конец 2017 года.