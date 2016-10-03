Москва, 3 октября, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Гражданин Белоруссии, сотрудник белорусского министерства спорта и туризма Андрей Фомочкин, пронёсший на Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро российский флаг, хотя это и было запрещено из-за отстранения российских паралимпийцев, получит квартиру. Жильё ему пожелал подарить гражданин России, имя которого не разглашается. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своём Facebook.

Unsplash Новая квартира

«Неделю назад мне позвонил знакомый с просьбой выслушать его знакомого, у которого «ко мне есть дело», — написала Захарова.

В ходе разговора выяснилось, что дело касается гражданина Белоруссии. «Мария, знаете, меня так восхитил поступок белоруса Андрея Фомочкина, который, несмотря на решение международных чиновников от спорта, пронёс на открытии Параолимпиады в Рио российский флаг, что я хочу подарить ему квартиру», — сказал он.

Знакомый попросил Захарову помочь, и дипломат пригласила его встретиться и обсудить, как это сделать. По её словам, квартира, действительно, есть.

«А кто этот загадочный граф Монте-Кристо и как отреагирует наш белорусский герой на такой подарок, вы узнаете завтра. Потому что сегодня Андрей Фомочкин приехал в Москву», — написала она.

Напомним, что Международный параолимпийский комитет не допустил к участию в Играх-2016 сборную России. Мотивировалось это решение тем, что атлеты якобы могут быть замешаны в допинговом скандале.

Андрей Фомочкин на церемонии открытия Параолимпиады в ночь на 8 сентября вышел с флагом России. Фомочкину удалось пронести его четверть круга, потом флаг изъяли. В качестве наказания белоруса лишили аккредитации на Игры в Рио-де-Жанейро.

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