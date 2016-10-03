Тайбэй, 3 октября, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Центра по контролю заболеваний Тайваня, врачи одной из больниц острова обнаружили вирус Зика в крови 51-летнего мужчины. В настоящий момент зараженный находится под постоянным медицинским наблюдением. Как отметили в центре, причин для беспокойства нет — эпидемия невозможна.

naked-science.ru Вирус Зика

В заявлении отмечается, что данный случай стал уже 9 случаем, зарегистрированным на Тайване. Как и все предыдущие болезнь была обнаружена у тех, кто недавно вернулся из других стран, пишет «Тайвань жибао».

Новым пациентом стал 51-летний мужчина, который вместе с женой путешествовал во Вьетнаме. Мужчина почувствовал ухудшение самочувствия 23 сентября, однако за медицинской помощью обратился лишь 25 сентября после того, как на теле появилась характерная для лихорадки Зика сыпь.

Предыдущий случай заражения был зафиксирован в начале сентября. В крови 63-летнего мужчины был обнаружен вирус Зика. Мужчина со своей семьей находился во Вьетнаме с 28 сентября по 4 октября. Отдельные случаи заражения были зафиксированы у вернувшихся из Таиланда, Индонезии и Сингапура.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Конгресс США одобрил законопроект, подразумевающий выделение правительством $1,1 млрд на борьбу с комарами, переносящими вирус Зика.