Якутск, 3 октября, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Повышать инвестиционную привлекательность Якутии нужно в первую очередь снижением налогов и энерготарифов, и это под силу сделать представителям власти региона без участия федералов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала заместитель председателя Координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Ирина Котенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Пока мы не снизим тарифы — а у нас самые высокие тарифы и на электричество, и на газ — о какой привлекательности может идти речь? — считает Котенко. — Производство никак не начнёшь с оценкой электричества 9,2 рубля, а газ — дороже 5 рублей. Кроме того, логистика тяжёлая. Привлечь мы можем только сырьём. Не секрет, что Якутия богата полезными ископаемыми. Да, кто-то заинтересуется недрами, но, извините, даже та же самая добыча и транспортировка будет связана с тарифами. Сложно признать, что мы настолько привлекательны, что сюда кто-то придёт».

Ирина Котенко уверена, что Якутия вряд ли станет привлекательной для инвесторов, пока в регионе не сделают тарифы на газ и электроэнергию, сопоставимые со средними по России, и для этого даже не нужно ждать федеральных мер: «Я считаю, что на 30−40% снижение энерготарифов зависит от властей Якутии. В генерации электроэнергии задействован газ. Стоят газотурбины, которые непосредственно вырабатывают электроэнергию. А вот пакет акций «Саханефтегазсбыта» находится сто процентов у нашего регионального правительства. Что мешает конкретно посмотреть и более детально рассмотреть расходы «Саханефетгазсбыта» и снизить именно эту часть в отношении пользователей электроэнергии? И в принципе, федеральные власти здесь не причём. Была бы воля, твёрдая политическая воля главы республики — разобраться в ценообразовании. Но пока такой политической воли нет, и в итоге энерготарифы у нас остаются высокими».

Руководитель также считает нужным снизить в регионе налоги для предпринимателей, в том числе для предприятий сделать региональный повышающий коэффициент к2 не единицу, а 0,3 — 0,5, как делают в других регионах. «А у нас идёт только адресная помощь предпринимателям — один из 10 получил, живёт и процветает, а 9 смотрят и облизываются, — отметила зампред Координационного совета — Уменьшать полностью на всю республику надо налоги, и тогда регион станет привлекательней для инвесторов. Снизить упрощёнку — мы имеем полное право в регионах сделать не 6%, а 3% или 1%. Почему нельзя этого сделать? Но нет же, такие меры даже не рассматриваются».

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Как сообщало ИА REGNUM, губернаторам, которые не могут повысить инвестиционную привлекательность возглавляемых ими регионов, придётся нести личную ответственность вплоть до принятия в отношении них кадровых решений. Об этом на форуме в Санкт-Петербурге в июне 2016 года президент России Владимир Путин.

Напомним, в соответствии с майскими указами президента РФ, улучшение делового климата в регионах и рост их инвестиционной привлекательности отнесены к числу приоритетных направлений работы органов власти федерального, регионального и местного уровней.