Барнаул, 3 октября, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Работники Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании заверили («СГК»), что к отопительному сезону готовы в полном объеме: об этом свидетельствует получение паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016—2017 гг., — сообщает сегодня, 3 октября, пресс-служба СГК.

Георгий Гриль. Фрагмент картины «Теплый вечер». 2007 г

Поясняется при этом, что представители Министерства энергетики России в составе специальной комиссии в течение двух дней оценивали готовность оборудования Барнаульской ТЭЦ-3 к работе.

«При принятии положительного решения о выдаче паспорта учитывалось множество факторов и деталей, в числе которых качество проведения ремонтов на станции, наличие необходимых запасов топлива, уровень подготовки персонала Кроме того, во внимание принималась готовность предприятия к работе в экстремальных условиях и многие другие факторы, которые могут повлиять на безаварийное прохождение осенне-зимнего периода», — информирует «СГК».

«Весь коллектив станции в течение межотопительного периода проделал колоссальную подготовительную работу, так как на каждом из нас лежит ответственность за то, чтобы в квартирах барнаульцев было тепло и уютно. Оборудование станции исправно, запасы топлива значительно превышают норматив, персонал обучен и готов к работе во время пиковых нагрузок. Однако в полной мере оценить итоги нашей работы можно будет весной, когда завершится отопительный сезон», — подчеркнул директор Барнаульского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Барнауле стартовал 26 сентября. В этом сезоне власти впервые не стали дожидаться окончания пятидневного периода, в течение которого средняя температура наружного воздуха не поднимется выше восьми градусов Цельсия.

Во время пиковых холодов отопительного сезона-2015 серьезных аварий, связанных с прекращением или ограничением подачи тепла населению, допущено не было.