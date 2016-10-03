Владивосток, 3 октября, 2016, 06:20 — ИА Регнум. В Приморье работы по обеспечению многодетных бесплатными земельными участками вернулись на уровень 2013 года. Повсеместно не исполняются ни обещания краевых чиновников, ни президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила председатель Приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева.

foto.ru Многодетная семья

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Многодетная мама рассказала, что последняя жеребьёвка во Владивостоке проводилась ещё 10 марта. Проблемы начались задолго до задержания мэра Игоря Пушкарёва — ещё в 2015 году, когда никто не занимался проектной документацией по переданному в конце позапрошлого года массиву на Артековской. По указанному участку исполнение работ ожидают к концу 2016 года, а ближайшая жеребьёвка состоится не раньше июня 2017 года — и это оптимистичный вариант.

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«У нас на 1 января 2014 года в очереди было 1 672 человека, за 2013 год выдали 127 участков. Сейчас в очереди 1 401 человек, за 2016 год выдано 49 участков. Мы вернулись на тот уровень», — обозначила советник губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

«Из тех пяти массивов, которые были намечены на начало года, — Курильская, Анучинская, Ломаная, район садоводческого товарищества Лиман, небольшой массив на Лазурной — работы реально ведутся только на Курильской и на Лимане. Там 28 участков и 31 участок, — добавила Ирина Медведева. — К концу года дорогу с временным переходным покрытием мы будет иметь только на 59 участках. Анучинскую — отдельное поручение президента — начало работ полностью перенесено на 1 июня 2017 года. Ломаная сошла с дистанции на этапе проектирования, там возникли большие проблемы. На Лазурной подрядчик отказался от подписания контракта, и неизвестно, выйдет ли кто-то на новые торги».

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Медведева напомнила, что год назад она вместе с другими многодетными семьями выходила на митинг. Тогда люди в попытке привлечь внимание законодательной и исполнительной власти назвали эту меру крайней. По итогу мероприятия была подписана резолюция, однако, по словам спикера, за исключением одного пункта другие так и не исполнены.

«Вот я стала советником губернатора, только советы никто не слушает, — поделилась Ирина Медведева. — С господином Усольцевым в последний раз я встречалась 29 июля. На этом установочном совещании он сказал, что на следующей неделе мы проведём большое выездное совещание с посещением всех массивов по городу Владивостоку. Совещание так и не проведено. Вначале у него была длительная командировка в Москву, потом был ВЭФ, потом потоп, потом выборы, а теперь господин Усольцев в отпуске. Если первый вице-губернатор, зная проблему и то, что его обещание, данное год назад, не выполнено и не будет выполнено ни в каком объёме, может уйти в отпуск…»

Как сообщало ИА REGNUM, предоставление земли многодетным семьям ведётся в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина под личным контролем губернатора Владимира Миклушевского. В мае глава субъекта рапортовал, что свыше 90% заявителей уже получили бесплатные участки в 21 муниципалитете.