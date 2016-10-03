Алтайский край, 3 октября, 2016, 05:43 — ИА Регнум. В Алтайском крае снизились показатели аварийности (количество ДТП, число погибших и пострадавших, — прим. ИА REGNUM ) на главных федеральных трассах: А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) и Р-256 («Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией). Об этом информирует Управление федеральных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства.

Светлана Шаповалова Дорога в Шипуновском районе Алтайского края

С начала 2016 года на этих автодорогах произошло 173 дорожно-транспортных происшествия, что на 29% меньше, чем в прошлом году. Пострадавших стало меньше на 30% (271 человек), погибших — на 31% (9 человек). Также за последний год ведомствам удалось ликвидировать 7 из 13-ти аварийно-опасных участков.

В рамках программы мероприятий по улучшению дорожных условий и устранению аварийно-опасных участков, разработанной краевой комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, на участке Чуйского тракта с 353 по 363 километр установлены осевое барьерное ограждение, исключающее выезд транспортных средств на встречную полосу и пешеходные переходы обустроили автономным освещением. Помимо этого, отремонтировали переходно-скоростные полосы и построили тротуары к автобусным остановкам.

На наиболее загруженном участке с 268 по 293 километр в Троицком районе ведутся работы по улучшению сцепных качеств дорожного покрытия, и установке дорожных ограждений с направляющими устройствами.

На 196-м километре Чуйского тракта установили светофоры на пешеходных переходах и знаки обратной связи для водителей. На трассе А-322 в рамках капремонта (с 219 по 224 километр) установили две новые автобусные остановки, пешеходный переход и автономное освещение. На девяти аварийно-опасных участках обустроили шумовые полосы. Помимо этого на федеральных дорогах края работают девять электронных табло со сведениями о состоянии дорожного покрытия, рекомендуемой скорости движения, участках производства дорожных работ и другой актуальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снижение количества дорожно-транспортных происшествий наблюдалось в Алтайском крае и в 2015 году (количество ДТП снизилось более чем на 13%, на 10,1% сократилось число погибших людей). При этом число ДТП, в которых сопутствующим фактором названы дорожные условия, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшилось на 8%.