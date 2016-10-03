Барнаул, 3 октября, 2016, 05:16 — ИА Регнум. В Алтайском крае разработан комплекс мероприятий, направленных на формирование благоприятного делового климата для развития экспортной деятельности в регионе. Об этом сообщает Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова Алтайский подсолнечник — продукт экспорта

Так называемая, «дорожная карта» включает в себя формирование региональной системы поддержки экспорта, упрощение порядка прохождения экспортных процедур, содействие в продвижении товаров на внешние рынки и информационно-промоутерскую поддержку экспорта.

В частности, за ближайшие 4 года планируется внедрить комплексную систему поддержки приоритетных направлений развития экспортной деятельности, расширить перечень мер государственной поддержки алтайских предприятий-экспортеров (в том числе за счет использования инструментов поддержки федерального уровня), увеличить количество площадок для предоставления консультационных услуг экспортерам, создать специализированный информационный ресурс в сети Интернет в сфере внешнеэкономической деятельности и провести региональную информационную кампанию «Экспортируй сейчас».

Отдельный блок мероприятий «дорожной карты» направлен на решение вопросов по созданию равных конкурентных возможностей для предприятий-экспортеров, снижению накладных расходов и сроков оформления вывоза из страны товаров с надбавленной стоимостью, развитию экспорта сельскохозяйственной продукции высокой степени переработки.

Оценка эффективности функционирования системы поддержки экспорта будет осуществляться ежегодно с учетом контрольных показателей, установленных в «дорожной карте» (индекс роста числа организаций-экспортеров; индекс роста числа организаций-экспортеров в сегменте малого предпринимательства; индекс роста стоимости несырьевого экспорта; индекс роста физического объема несырьевого экспорта) и представляться на рассмотрение экспертно-экономического совета Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 года экспорт продукции предприятий Алтайского края составил более 61 миллиона долларов. В частности, экспорт соевого масла увеличился в 35 раз. Основными направлениями отгрузок этого полезного продукта стали: Казахстан, Узбекистан и Китай.

Экспорт муки алтайские зернопереработчики увеличили в 2,2 раза: ее отправки налажены в Монголию, Таджикистан и Китай.

Помимо этого, значительно — в три раза — увеличились поставки в другие регионы подсолнечного масла: его можно найти в магазинах Китая, Казахстана, Афганистана, Киргизии и Узбекистана.

А в Китае, Норвегии и Монголии продают алтайское рапсовое масло. Продажи за рубеж этой дорогой культуры увеличились в 1,6 раза. Также значительно возрос вывоз сыров: алтайской продукцией насыщаются теперь в Монголии, Казахстане и Киргизии.