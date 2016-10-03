Гавана, 3 октября, 2016, 05:12 — ИА Регнум. В связи с надвигающимся на Кубу ураганом «Мэттью» американские власти приняли решение об эвакуации 700 сотрудников военной базы Гуантанамо. Распоряжение об эвакуации касается только сотрудников базы, которые не выполняют особо важные задания, и их семей. Об этом сообщает CNN.

Тюрьма Гуантанамо

В ближайшее время людей с Гуантанамо доставят на военно-транспортных самолетах во Флориду. Эвакуируемым разрешили брать с собой домашних животных.

В то же время власти не планируют эвакуировать кого-либо из заключенных в стенах тюрьмы в Гуантанамо. Что касается оставшегося персонала, то он сможет во время урагана воспользоваться специальными укрытиями. Всего на базе остается 61 заключенный, а с ними и некоторое количество сотрудников.

Скорость ветра в эпицентре урагана — 233 километров в час, скорость приближения к Кубе — 8 километров в час. Таким образом, если эти показатели примерно сохранятся прежними, то «Мэттью» доберется до Острова Свободы уже ко вторнику, 4 октября. Этот ураган, согласно прогнозу синоптиков, обещает быть самым сильным ураганом в Атлантическом океане с 2007 года, то есть со времен обрушения урагана «Феликс».

В связи с приближающимся ураганом «Мэттью» власти Кубы отменили в целях безопасности несколько авиарейсов. Урагану присвоена четвертая, предпоследняя, степень опасности по пятибалльной по шкале Саффира-Симпсона.