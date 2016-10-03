Пекин, 3 октября, 2016, 05:09 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Национальной комиссии здравоохранения и планирования семьи Лю Цянь, выступая на конференции в Пекине, сообщил, что к 2020 г. численность граждан КНР, достигших 60-летнего возраста, составит 240 млн человек.

Виктория Роготнева. photosight.ru Старик. Китай

«К 2020 г. пенсионеры будут составлять 17% от общей численности населения страны», — заявил высокопоставленный чиновник.

По словам замглавы главного органа здравоохранения Китая, в настоящее время в КНР наблюдается тяжелая ситуация в связи с лечением хронических заболеваний. В настоящий момент в стране от хронических заболеваний страдает более 260 млн граждан. Подобные заболевания являются причиной 86% смертей в Китае, пишет «Жэньминь жибао».

«Ежегодные расходы на здравоохранение на душу населения выросли до отметки в $472. Несмотря на все меры, принимаемые центральным правительством, этого недостаточно. В ближайшие месяцы Госсовет КНР рассмотрит возможность увеличения государственного субсидирования медицинских учреждений», — отметил Лю Цянь.

Чиновник пообещал улучшить систему медицинского страхования и работу медицинских служб. Кроме того, по словам Лю Цяня, государство продолжить стимулировать развитие традиционной китайской медицины и научных исследований о области здавоохранения.