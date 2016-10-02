Москва, 3 октября, 2016, 02:23 — ИА Регнум. Выступая в программе телеканала «Россия 1» «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», посвященной 26-й годовщине объединения Германии, политик и политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что, по его мнению, Германия и немецкий народ должны быть вечно благодарны Сталину:

Александр Герасимов. Портрет И.В. Сталина. 1939

«Если бы не Сталин, то предложение Запада состояло в том, чтобы расчленить Германию на пять, семь, двенадцать частей. Единственный человек, который сказал: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается», был Сталин.

Сталин — единственный человек, который отстоял немецкий народ при том, что он руководил страной, которая несопоставимо со всем остальным миром (кроме евреев и так далее) пострадала от немцев. Единственный, кто за них боролся, за то, чтобы они были, был Сталин. Поэтому любое слово оскорбления [Сталина] со стороны немцев — есть акт вопиющей неблагодарности по отношению к человеку, который сохранил немецкий народ».

Отвечая на слова участника передачи из Германии о том, что с объединением Германии «закончилась оккупация» Германии Советским Союзом, Сергей Кургинян указал:

«И вообще, это акт вопиющей неблагодарности по отношению к нам [CCCР] за то, что мы сохранили Германию».

Кроме того, политик напомнил присутствующим и зрителям, что «в ГДР была проведена жесткая война с фашизмом, но там не было американской денацификации, когда уничтожались одновременно как нацистские корни Шиллер и Гёте. Там этого сделано не было, в том числе и потому, что к власти в ГДР сразу пришли антифашисты (коммунисты или нет — неважно), антифашисты, которых не надо было каким-то образом отмывать. А господина Гелена или господина Аденауэра надо было отмыть как нацистских преступников и сделать руководителями».

Оценивая события 26-летней давности и всё, что за ними последовало, Сергей Кургинян сказал, что главное не то, что Россия проиграла. Главное — что она предала и бросила людей, которые шли за ней:

«Самое горькое — не то, что мы потеряли геополитически, самое горькое — не то, что мы проиграли. Если мы берем уроки с этих проигрышей, то, в конечном итоге, мы выигрываем: «При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать». Самое горькое, что у меня в этот день — это Хоннекер и другие.

Я лично здесь хочу покаяться от лица великой партии, которая к концу выродилась настолько, чтобы начать предавать, за то, что предали людей, которые были верны Советскому Союзу, которые шли с ним до конца и которых мы обязаны были защитить в любом случае. Простите нас, товарищи!»