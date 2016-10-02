Минск, 3 октября, 2016, 01:20 — ИА Регнум. В воскресенье, 2 октября, стало известно, что сотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который, вопреки решению международных чиновников отстранить российскую сборную от Параолимпиды, пронес на открытии Игр в Рио флаг России, может получить в подарок квартиру. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

WDnet Ключ в замочной скважине

Из ее рассказа, опубликованного в соцсети, выяснилось, что знакомый ее знакомого обратился к ней с просьбой поспособствовать в том, чтобы подарить белорусскому представителю квартиру, так как неизвестного дарителя «восхитил поступок белоруса Андрея Фомочкина», который пронёс на открытии Параолимпиады в Рио-де-Жанейро российский флаг.

«Я хочу подарить ему квартиру. Помогите, пожалуйста», — приводит слова «загадочного графа Монте-Кристо» Захарова.

Далее она пояснила, что, как сама проверяла, квартира, действительно, имеется. Однако о том, кто конкретно решил таким щедрым образом отблагодарить Фомочкина и как отреагирует белорусский представитель на такой подарок, станет известно сегодня, 3 октября. Захарова также сообщила, что в воскресенье, 2 октября, Андрей Фомочкин прибыл в Москву.

Напомним, что Международный параолимпийский комитет не допустил к участию в состязаниях российскую сборную из-за подозрений в том, что атлеты могут быть замешаны в допинговом скандале. Сотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин во время церемонии открытия Параолимпиады в ночь на 8 сентября вышел с российским флагом. Фомочкину удалось пронесли триколор четверть круга, потом флаг изъяли. В качестве наказания белоруса лишили аккредитации на Игры в Рио.