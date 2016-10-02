Тамбов, 2 октября, 2016, 22:02 — ИА Регнум. «Тамбовская жизнь» рассказала о праздновании 79-летия Тамбовской области. В торжественной церемонии празднования приняли участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, председатель областной думы Евгений Матушкин, депутаты и делегации муниципальных образований. Александр Никитин отметил, что нынешний день области предъюбилейный — в следующем году исполнится 80 лет с момента ее образования: «Знаковую дату необходимо встретить, перейдя на новый этап развития, добиться качественных изменений во всех приоритетных сферах. Реализация любых намеченных планов и проектов невозможна без доверия со стороны людей, без их участия в принятии важных решений. В настоящее время отмечается рост конструктивных настроений в обществе и поддержка в виде конкретных предложений, имеющих общественное значение. Хороший пример такого сотрудничества — проект «Народная инициатива», в рамках которого удалось решить застаревшие проблемы, долгое время волновавшие жителей области». Завершилась торжественная церемония вручением наград Тамбовской области.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Аргументы и Факты. Тамбов» обратились к теме массовых сокращений на предприятиях региона. С начала 2016 года на нескольких предприятиях Тамбова сокращено 1364 человека. Всего за это время с предприятий области было уволено около 2400 работников. Как сообщил Михаил Филимонов, начальник управления труда и занятости населения области, это в 1,5 раза меньше аналогичного периода 2015 года: «В этом году увольнение в большей степени затронуло сферы государственного управления, транспорта и связи, обрабатывающих производств. 30% от общего числа уволенных по сокращению штата на предприятиях обрабатывающих производств приходится на ОАО «Тамбоваппарат». В результате реорганизации завода более 300 человек трудоустроены на другие предприятия области, в том числе на «Ревтруд» и «Октябрь». В настоящий момент на предприятии сохраняется режим неполного рабочего времени».

Сейчас в режиме неполной занятости находятся свыше 3 тысяч работников из 24 организаций области. Есть трудности с загрузкой мощностей и на АО «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем». Руководство было вынуждено поменять условия работы почти тысячи сотрудников. Впрочем, на отдельных предприятиях положение меняется к лучшему. До последнего времени проблемы были на ООО «Тамбовский бекон». Сейчас ситуация стабилизировалась. Работа осуществляется в режиме полного рабочего дня. Как отмечает руководство, такое решение принято в связи с улучшением технологических условий труда и увеличением объемов выпускаемой продукции.

В настоящее время долги имеют 4 предприятия. Основная сумма просроченной задолженности приходится на предприятия обрабатывающих производств. Задолженность по выплате заработной платы на государственных и муниципальных предприятиях отсутствует.

«Тамбовская жизнь» сообщила о вступлении в силу нового порядка привлечения подрядных организаций к капремонту. Антимонопольщики будут вести реестр недобросовестных подрядчиков. Попасть в него на три года рискуют организации, которые победили на аукционах, но затем уклонились от заключения контрактов. Как правило, так действуют участники торгов, которые заключили картельный сговор с «конкурентами» либо были вовлечены в другие мошеннические схемы. Кроме того, в реестре могут оказаться подрядчики, контракты с которыми были расторгнуты по решению суда или по причине одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в связи с нарушениями условий последнего. Нарушителям грозит серьезное наказание. Эти меры нужны для того, чтобы многоквартирные дома ремонтировались в срок и качественно, а также для создания прозрачного механизма управления деньгами, которые собирают с граждан на капитальный ремонт их жилищ.

«Тамбовский меридиан» рассказал о появлении в регионе единой диспетчерской службы по вопросам ЖКХ. Областные власти рассматривают вопрос о создании областной диспетчерской службы для оперативного решения коммунальных проблем. По закону, своя аварийная служба должна быть в каждой управляющей компании. Однако в таком положении дел есть большой минус: информация, которая пригодилась бы при составлении инвестиционных программ и программы капремонта, не выходит за пределы УК. По словам вице-губернатора Игоря Кулакова, необходимо, чтобы эти данные собирались в одном месте. Тогда их можно будет анализировать и на их основе планировать работу коммунального комплекса в целом. «Если брать опыт «Тамбовской сетевой компании», они начинают формирование программы ремонта своих сетей еще в феврале. Потому что к этому времени пик отопительного сезона уже проходит, — пояснил 22 сентября Игорь Кулаков. — Они видят все свои проблемные места и понимают, где какие работы нужно произвести».

«Город на Цне» рассказал о тамбовских агротехнических ноу-хау: тамбовские ученые создают роботизированный сортировочный комплекс. Господдержку на воплощение проекта специалисты ТГТУ получат благодаря победе в конкурсе по федеральной целевой программе. Роботизированный комплекс сможет в видимой и инфракрасных областях спектра распознавать дефектные и испорченные фрукты и овощи. Контроль качества будет вестись за счет современных технологий технического зрения и теплового неразрушающего контроля. Применение этого комплекса поможет автоматизировать процесс сортировки, избавить человека от однообразной и монотонной работы, а также обеспечить качество продукции, поступающей на прилавки магазинов или на хранение.

«Мичуринская правда» написала о визите заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации в Мичуринский госуниверситет. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Астраханцева приняла участие в работе XI Всероссийской выставки «День садовода — 2016», прошедшей в наукограде. Особое внимание она уделила Мичуринскому ГАУ. Высокие гости осмотрели современную теплицу университета, где студенты, специализирующиеся в сфере растениеводства и овощеводства, учатся возделывать в закрытом грунте томаты, огурцы, зелень, разнообразные цветы и травы, а ученые проводят эксперименты, отрабатывают новые технологии. Среди инновационных проектов ученых вуза — полезные чипсы из яблок, моркови и земляники, чаи с добавлением трав, ягод и фруктов по уникальным рецептурам, конфитюры, желе, варенье, яблочно-шоколадная паста, изготовленные по витамино‑ и минералосберегающей технологии, фруктово-цукатные батончики, богатые антиоксидантами. Даже сладкая выпечка, зефир, пастила, суфле и шоколад могут обладать функциональными свойствами и успешно применяться в здоровом питании малышей и взрослых. С удовольствием гости университета дегустировали функциональный хлеб с овсянкой, тмином, овощи, запеченные на гриле, баклажаны в аджике, овощное рагу, свекольно-яблочный нектар, землянику, голубику и многое другое. Заместитель министра отметила высокие результаты работы и значимость технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК — продукты здорового питания» в целом и Экспертного совета в частности в решении проблем импортозамещения, разработки инновационных технологий продуктов здорового питания.

«Тамбовская жизнь» опубликовала информацию о поступлении в бюджет платежей, администрируемых ФНС России. В январе-августе 2016 года от налогоплательщиков Тамбовской области в бюджетную систему Российской Федерации поступило 20 008,1 млн рублей налогов, сборов и взносов, администрируемых ФНС России, из них в консолидированный бюджет региона — 16 866,4 млн рублей. По сравнению с январем-августом 2015 года поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет области увеличилось на 2569,1 млн рублей, или на 18%. В местные бюджеты в январе-августе текущего года поступило 4066,5 млн рублей налогов и сборов, что больше поступлений в январе-августе 2015 года на 529,1 млн рублей, или на 15%.

«Наш голос» опубликовал материал об отремонтированном в Сампуре памятнике Ленину. Установленный в прошлом веке на ул. Советской села Сампур памятник В. Ульянову (Ленину) после проведенных за счет средств ОАО «Сатинское» ремонтных работ заметно помолодел. Обветшавший было постамент теперь как новенький. Облагорожена тротуарной плиткой прилегающая к памятнику площадь. Работы провела бригада из семи человек под руководством коммуниста Кулагина. Всего на сбережение историко-культурного наследия района предприятие направило порядка 200 тыс. рублей.