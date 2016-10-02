Ростов-на-Дону, 2 октября, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче девятого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 2 октября на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:0.

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В составе победителей отличились полузащитник Александр Гацкан и хавбек Кристиан Нобоа.

После девяти матчей чемпионата России московский ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. «Ростов», набравший 16 баллов, находится на 4-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 9-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 2:0.

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