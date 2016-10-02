Москва, 2 октября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. В Совфеде сомневаются, что вооруженные оппозиционные группировки последуют призыву командования сирийской армии и покинут Алеппо, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября. «Все указывает на то, что США, имеющие на оппозиционеров серьезные рычаги влияния, даже не попытаются убедить их прислушаться к этому предложению», — отметил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Freedom House Бои в Алеппо

«Напротив, создается впечатление, что США видят свой интерес в развитии событий в Сирии именно по самому худшему и кровавому сценарию, чтобы затем обвинить в этом Россию и официальный Дамаск», — полагает сенатор.

Однако шанс, может быть, последний, предоставлен, и Россия со своей стороны делает максимум возможного, чтобы он был использован, рассуждает парламентарий.

«Если этого не произойдет, вся ответственность ляжет, прежде всего, на США. И, наверное, надо перестать предаваться эвфемизмам, называя боевиков оппозиционерами. Настоящий ад, в который они превратили восточный Алеппо, ставит их на одну доску с террористами «Исламского государства» (запрещена в России). Это — близнецы-братья», — заключил Клинцевич.

Сирийские военные призвали боевиков покинуть восточную часть города Алеппо в обмен на гарантии безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сирийским государственным информационным агентством SANA. Также отмечается, что военное руководство армии Сирии гарантирует «безопасный выход бойцам и окажет им помощь в случае необходимости».