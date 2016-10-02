Тбилиси, 2 октября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. В Грузии совершено покушение на кандидата в депутаты, бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Об этом, как передает Sputnik, сообщил представитель избирательного штаба Окруашвили.

Ed Schipul Выстрел

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 2 человека (телохранитель экс-министра обороны и активист). Оба находятся в госпитале в городе Гори.

«Двое неизвестных пришли на встречу кандидата в мажоритарные депутаты, что хотели неизвестно, — сообщил источник. — Потом у них произошел словесный спор с населением. Затем он (злоумышленник) достал оружие и начал стрелять по Ираклию по нам».

Сотрудники правоохранительных органов данный инцидент пока не комментируют.

Напомним, Ираклий Окруашвили занимал пост министра обороны Грузии с 2004 по 2006 годы.