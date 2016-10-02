Москва, 2 октября, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Экономике Российской Федерации (РФ) не грозит катастрофа даже при низких ценах на черное золото. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на семинаре-совещании «Единой России».

Schmucki Нефть

«Наши (ЦБ) расчёты показывают, что если даже будет сценарий с низкой ценой на нефть, понятно, что это негативным образом скажется на темпах экономического роста, но никакой катастрофы не будет», — цитирует Набиуллину RT.

При этом глава Банка России добавила, что экономика и финансовая система РФ во многом приспособились к невысоким ценам на нефть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что последние 2 года были для бюджета РФ шоковыми, но страна стабильно прошла этот тяжелый период в экономике. По его словам, стабильность во время кризиса была обусловлена накоплением «запаса прочности» в виде резервов за последние годы.

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