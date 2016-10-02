Москва, 2 октября, 2016, 18:43 — ИА Регнум. В Москве задержан подозреваемый в жестоком убийстве 15-летней девушки, тело которой было найдено 2 октября в районе стадиона «Янтарь». Об этом, как передает «Телеканал 360», сообщил источник в правоохранительных органах.

Connor Tarter Арест

«Убийца девушки задержан, — говорится в сообщении. — Им оказался молодой человек 22 лет».

По предварительной версии, причиной убийства школьницы стала ссора, в ходе которой молодой человек нанес девушке удар ножом в шею.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября на западе Москвы в районе стадиона «Янтарь» на улице Маршала Катукова был обнаружен труп 15-летней девушки с перерезанным горлом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также: По факту убийства девушки на западе Москвы возбуждено уголовное дело

Читайте также: В Москве найден труп несовершеннолетней девушки с перерезанным горлом