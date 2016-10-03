Липецк, 3 октября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Лучшие мероприятия в сфере событийного туризма от ЦФО будут представлять казачьи фестивали, праздник мела, «ураганный» тамбовский рок-фестиваль, а в следующем году пройдет праздник лентяев и «ХреНовый фестиваль». В городе Елец (Липецкая область) прошел финал регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Всего на конкурс было подано 209 проектов из 24 регионов страны. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 16 регионов Центрального федерального округа представили на конкурсе 160 проектов.

Елена Стрельникова ИА REGNUM Рок-фестиваль «Чернозём-2016»

Лучшими туристическими событиями в области культуры стали VII Всероссийский фестиваль казачьего творчества «Казачье братство», который проходил 28 и 29 августа в Подгоренском районе Воронежской области, и межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья застава» в Елецком районе Липецкой области. Второе место поделили владимирский праздник леса и фестиваль «День Ямщицкого картуза» из Ярославской области. Третье место досталось московскому театральному опен-эйру «Чехов. Чайка» и фестивалю фейерверков «Смоленский звездопад».

Лучшим молодежным событием года стал II Международный фестиваль мела «БелМелФест», проходивший в Белгороде. Как уже сообщало ИА REGNUM, мероприятие, на которое собираются художники и мастера каллиграфии, получает награду уже второй раз. Организаторы фестиваля считают, что мел «символизирует образ чистого, открытого, гостеприимного города, удобного для жизни, города добра и благополучия».

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Третье место поделили белгородский межвузовский молодежный фестиваль «Русь Заповедная 2: Страна городов» и рок-фестиваль «Чернозём», проходивший в Тамбове. В Белгороде восемь студенческих команд из нескольких городов четыре дня соревновались и изучали традиции разных народов России, а завершился фестиваль хороводом из 500 человек. Правда, рекорд студентам установить не удалось: на белгородском фестивале «Узорный хоровод — 2015» уже был собран самый массовый и самый продолжительный по времени хоровод. В нем приняли участие более двух тысяч человек, а длился танец 84 минуты — это мировой рекорд, который планируется побить в 2017 году.

Тамбовский же фестиваль «Чернозём» молодежным можно назвать формально. Сами организаторы признались, что музыкальное мероприятие посетили и люди старшего поколения — среди зрителей были и те, кому уже за 70 лет. Второй по счету «Чернозём» отличался от первого фестиваля не только размахом: в финальный день на Тамбов обрушился ураган, который сорвал выступления двух самых ожидаемых коллективов, зрителей пришлось эвакуировать, а сцену и технику на ней — в прямом смысле спасать. Так фестиваль, получивший в 2015 году звание «самого душевного», стал «самым ураганным событием года». На «Чернозём» в 2016 году приехали гости почти из 70 городов со всей страны, перед зрителями выступили 17 групп.

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Лучшими туристическими событиями исторической направленности стали московские фестивали «Зарайский ратный сбор» и «Душоновские манёвры». Третье место досталось первому межрегиональному фестивалю курортной жизни «Липецкие воды», который прошел 27 и 28 августа в открытом после реконструкции Нижнем парке. В течение двух дней парк «вернулся» в XIX век, когда необычайно популярны были курорты на целебных минеральных источниках. Еще одно липецкое мероприятие, проводившееся в Данковском районе, удостоилось специального диплома «За оригинальную идею реализации исторического туристического события» — его получил межрегиональный праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле». На мероприятии разбили походный лагерь охотников, однако для гостей праздника был также развернут лагерь реконструкторов, где можно было научиться обращению со средневековым оружием и примерить настоящие доспехи.

Лучшими туристическими событиями, направленными на популяризацию народных традиций и промыслов, стали суздальский праздник «Масленичные потехи с гусиными боями — 2016», белгородский фестиваль традиционной культуры и быта на Красную горку «Фомина яишня», а также поделившие третье место турнир по традиционной экипажной езде «Владимирский тракт», всероссийский фестиваль мастеров народной игрушки в Липецке и воронежский молодежный фольклорный фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу».

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Первое место в номинации «Лучшее туристическое событие деловой направленности» занял тамбовский фестиваль Мичуринского яблока в рамках выставки «День садовода». В популяризации событийного туризма лучшим был признан III ежегодный районный фестиваль в области событийного туризма «Чаплыгинский район глазами туристов» в Липецкой области.

Специальный диплом «За развитие идеи толерантности в событийном туризме» достался молодёжной Ассамблее национальных культур «Созвездие дружбы» в Борисоглебском районе Воронежской области. Еще один специальный диплом — «За перспективную молодежную инициативу в развитии событийного туризма» — вручили литературно-музыкальному фестивалю «Тарусские грозы», который проходил в Калужской области.

Лучшим детским туристическим событием стал фестиваль «Парад колясок» в Серпуховском районе Московской области. Второе место досталось калужскому детскому фестивалю «Петухи и гуси в городе Тарусе».

Отдельная номинация была выделена для событий, связанных с гастрономическим туризмом. Первое место поделили ярославский городской пикник «Пир на Волге» и белгородский межрегиональный кулинарный фестиваль «Русская Каша». Вторыми стали Первый гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…» (Тверская область) и районный фестиваль «Августовские Спасы», который прошел в Лев-Толстовском районе Липецкой области. Третье место поделили калужский международный гастрономический кемпинг в деревне Никола-Ленивец и московский летний фестиваль «ВАР-ВАРЕНЬЕ».

Также на конкурсе определяли лучшие площадки для проведения туристических событий. Среди природно-рекреационных зон лучшими стали город Мышкин в Ярославской области и калужский парк Никола-Ленивец. Среди музейно-выставочных комплексов третье место занял музей-усадьба П. П. Семенова-Тян-Шанского (Липецкая область). Второе место в номинации «Средства размещения» досталось Event-отелю «Конаково Ривер Клаб» в городе Конаково Тверской области.

Лучшим туристическим событием в области спорта стал всероссийский турнир юных хоккеистов памяти трёхкратного олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Павловича Рагулина во Владимирской области. Вторым в этой номинации стал III Всероссийский семейный фестиваль технических видов спорта «ТехноSport» в Ярославской области, третьим — московский туристский фестиваль «Прилуки».

Второе место среди туристических событий, посвященных Году кино, занял калужский фестиваль анимационных фильмов «Бессонница», на котором зрителям представили почти сотню мультфильмов из Северной и Южной Америки, Европы и Азии.

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Лучшими идеями туристического события признаны фестиваль «День русской лени», который запланирован в Пошехонском районе Ярославской области, праздник Сапога в воронежском городе Бутурлиновка, литературно-танцевальный праздник в стиле Серебряного века (Калужская область, город Таруса), а также ярославская гастрономическая ярмарка «ХреНовый фестиваль России». Лучшим туристско-информационным центром стал «Центр развития народных промыслов и краеведения» в городе Чаплыгин Липецкой области.

Финал национальной премии Russian Event Awards пройдет с 13 по 15 октября в Ярославле. Участие в нем примут проекты ЦФО, занявшие призовые места, а также костромской фестиваль фейерверков «Серебряная ладья», белгородский патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорья», воронежский чемпионат внедорожных клубов «ЖАТВА-2016», липецкий праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле», липецкий военно-патриотический историко-культурный фестиваль событийного туризма «Гусарская баллада» и Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина из Липецкой области.