Алеппо, Сирия, 2 октября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Сирийские военные призвали боевиков покинуть восточную часть города Алеппо в обмен на гарантии безопасности. Об этом, как передает Deutsche Welle, говорится в заявлении, опубликованном сирийским государственным информационным агентством SANA.

Freedom House Сирийские боевики

«Верховное командование армии призывает всех вооруженных бойцов в восточных районах Алеппо покинуть эти районы и дать возможность гражданскому населению вести нормальную жизнь», — говорится в сообщении.

При этом в заявлении отмечается, что военное руководство армии Сирии гарантирует «безопасный выход бойцам и окажет им помощь в случае необходимости».

29 сентября агентство Reuters сообщило, что власти США рассматривают возможность оказания военной поддержки силам так называемой умеренной оппозиции в сирийской провинции Алеппо.

Как заявили неназванные представители властей США, интенсивное продвижение верных Башару Асаду сил в Алеппо застало врасплох Белый дом. В Вашингтоне констатируют, что падение сирийского города станет сокрушительным ударом по боевикам, и оказание им прямой поддержки становится единственной альтернативной в складывающейся ситуации.

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