Калуга, 2 октября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. В преддверии еврейского Нового года лечебно-исправительное учреждение №1 в калужском поселке Товарково посетил представитель Федерации еврейских общин России по религиозным вопросам раввин Ицхак-Александр Зильберг.

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Как сообщил 2 октября корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко, раввин напомнил осужденным, что еврейский Новый год (Рош, а — Шана) относится к числу наиболее важных еврейских праздников. В этот день верующий отдает самому себе и Создателю духовный отчет за все свои поступки, слова и мысли за ушедший год. Он принимает решение, как исправить недостатки и проступки и вернуться к Богу. В этот праздник традиционными блюдами являются яблоки с медом.

Раввин Ицхак-Александр Зильберг также рассказал осужденным об особенностях иудаизма, растолковал религиозный закон и провел религиозный обряд «Мицвот Тфилин» (заповедь одевания элемента молитвенного облачения иудея — тфилина).

В дар осужденным от Федерации еврейских общин России были переданы религиозные книги.

История лечебно-исправительного учреждения №1 в поселке Товарково — начинается в 1989 году, когда на базе ИК-3 было принято решение создать областную больницу для осужденных. Здесь лечатся и проходят реабилитацию больные туберкулезом. Со дня основания, в учреждении действовала молельная комната, а в июне 2009 года был построен и освящен православный храм в честь святителя Луки Войно-Ясенецкого (Крымского).