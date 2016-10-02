По факту убийства девушки на западе Москвы возбуждено уголовное дело
Москва, 2 октября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 16-летней девушки на западе Москвы. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.
Ryk Neethling
Нож
Напомним, ранее сегодня на западе Москвы в районе стадиона «Янтарь» на улице Маршала Катукова был обнаружен труп 16-летней Анастасии Г. с перерезанным горлом.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Какие-либо подробности пока неизвестны.