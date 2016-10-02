Калининград, 2 октября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. По факту осквернения танка-памятника в Калининграде начата проверка. Об этом сегодня, 2 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Михаил Львов.

wikimedia.org Танк Т-34 в Калининграде

Акт вандализма совершён на улице Генерала Соммера, где в память героев-танкистов, бравших Кёнигсберг, на пьедестале установлен танк Т-34, который участвовал в штурме немецкой крепости.

Накануне неизвестный белой краской изобразил свастику на танковой броне и написал «На Кремль!».

Экстремистский лозунг и нацистская символика нанесены на тыльной стороне постамента, рядом с мемориальной таблицей с надписью:

«При штурме и взятии города-крепости Кёнигсберг 6−9 апреля 1945 года проявили беспримерный героизм советские воины-танкисты. Этот танк Т-34 — непосредственный участник боёв за город. Установлен на пьедестал в знак поклонения калининградцев подвигу героев-танкистов».

Валерий Екель / Facebook Фотофакт вандализма

Напомним, с начала лета 2016 года в Калининграде возросло число актов вандализма, связанных с нанесением нацистской символики. Сначала свастику нанесли на набережной Нижнего озера — на фасаде дома № 25 по Клинической улице и на памятнике Герою Советского Союза Александру Маринеско. Затем символ фашизма был обнаружен на шлюзе немецкого бастиона «Грольман» и на бюсте немецкого антифашиста Эрнста Тельмана.

Пик пришёлся на сентябрь, когда вандалы осквернили три мемориальных комплекса героям Великой Отечественной войны, расположенных на улицах Зощенко, Богатырской и Александра Невского.

Никто по данным фактам пока не задержан.

Кроме того, «отметилась» калининградская канцелярия посольства Латвии в России, разместив на уличном стенде с визовой информацией плакат со свастикой на женском национальном наряде. После возмущения горожан латвийские дипломаты убрали постер.