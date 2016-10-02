Москва, 2 октября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев считает, что протесты фермеров на Кубани связаны с попыткой незаконного захвата сельскохозяйственных земель и были подготовленным мероприятием «под выборы». Об этом Ткачев заявил на семинаре-совещании депутатов Госдумы от «Единой России» в Аносино, сообщает «Интерфакс».

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

Напомним, группа краснодарских фермеров 21 августа предприняла попытку марш-броска на Москву на сельскохозяйственных машинах и легковых автомобилях. Протестующие смогли добраться до Ростовской области, где их задержала полиция.

Ткачев заявил, что 99% фермеров Кубани не имеют отношения к этим протестам и вообще их не заметили. Министр считает, что эта тема обострилась перед выборами в Госдуму не случайно. «80 процентов тех, кто стоит за этими лицами, — те, кто под шумок, хотят любой ценой, им интересно больше земли без прав, без судов, вопреки всему, просто взять и присвоить», — пояснил Ткачев.

Он напомнил, что работал в Краснодарском крае и знает ситуацию там (Ткачев 14 лет был губернатором Краснодарского края). «Я работал в крае, изучал эти материалы. Если была бы хоть одна лазейка или возможность — даже по суду бы ее отняли. А там все решения суда, вплоть до Верховного. Что там можно сделать еще? Менять законодательство — меняйте, вы депутаты», — отметил Ткачев.