Калуга, 2 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. 175 молодых педагогов приступили к работе в новом учебном году в детсадах и школах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Министерстве образования и науки Калужской области.

Альберт Анкер. Детский сад. 1874

По данным ведомства, молодых педагогов приняли образовательные организации Калуги, Обнинска, Малоярославецкого, Боровского и других районов. Это в основном учителя иностранного языка, начальных классов, истории и физической культуры. Так, рекордсменом по количеству молодых учителей стала школа №12 города Обнинска. В эту школу было принято на работу сразу 9 молодых педагогов.

Большинство молодых педагогов региона — это участники проекта «Учитель для России». В этом году высока доля учителей — выпускников МГУ им. М.В.Ломоносова — 12 человек. Среди молодых специалистов образовательных учреждений — также выпускники Санкт-Петербургского государственного университета, Российского университета дружбы народов, Московского государственного лингвистического университета и Московского государственного института международных отношений.

Между тем, главной «кузницей» кадров для калужского образования по-прежнему остается Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковского. Именно в этом учебном заведении получали знания большинство молодых педагогов. В школах региона так же работают выпускники Брянского государственного университета им. Г.И.Петровского, московских педагогических вузов, Калужского и Кировского педагогических колледжей.

В 2015 году кадры образования калужского региона пополнили 174 молодых педагога, а в течении года из школ и детсадов уволилось 29 человек или 17% от числа пришедших.

Кстати, в системе калужского образования трудятся 1329 педагогов в возрасте до 30 лет.