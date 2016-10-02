Вашингтон, 2 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками спародировал своего оппонента Хиллари Клинтон, намекая на то, что у нее плохое состояние здоровья. Об этом сегодня, 2 октября сообщают американские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чета Клинтон

После первых дебатов между Клинтон и Трампом, которые состоялись в первой половине сентября, в публичной предвыборной кампании наблюдалось некоторое затишье. Но сегодня издание New York Times нанесло серьезный удар по Трампу. На сайте газеты появилась статья и короткий видеоролик, в котором утверждается, что в распоряжение редакции попала налоговая декларация Трампа за 1995 год.

В этой декларации в частности указано, что Трамп понес убытки в размере почти $916 млн. Издание делает вывод, что, во-первых, Трамп плохой бизнесмен, так как понес такие убытки, а во-вторых, смог воспользоваться уникальными налоговыми льготами, которые позволили ему не платить налоги аж 18 лет. Так ли это на самом деле неизвестно. Однако предвыборный штаб Клинтон тут же подхватил эту публикацию и заявил, что Трамп на самом деле не такой успешный бизнесмен, каким себя позиционирует, и (о ужас!) он не платит налоги целых 18 лет, тогда как остальные честные американцы их платят.

Стоит отметить, что в значительной степени имидж Трампа-политика строится на его репутации Трампа-бизнесмена, в связи с чем удар демократов попал точно в цель.

Сегодня, выступая перед своими сторонниками Трамп сперва усомнился, что Клинтон верна своему мужу, бывшему президенту США Биллу Клинтону.

«Клинтон верна только своим спонсорам. Я не думаю, что она верна даже Биллу, если вы хотите правду. Нет, правда, народ, а почему она должна быть верна», — сказал Трамп. Он напомнил, что и сам Билл много раз попадался на лжи. Трамп напомнил, что Билл Клинтон из-за лжи был лишен лицензии адвоката в штате Арканзас. Про историю с Моникой Ливински Трамп пока не вспоминал.

Также Трамп напомнил, что состояние здоровья Клинтон внушает опасение. «Это женщина, которая, как считается, должна бороться с различными вещами, но она не может даже пройти 15 футов до своей машины!», — воскликнул республиканский кандидат и изобразил инцидент, который произошел с Клинтон 11 сентября этого года в годовщину терактов 9/11 в Нью-Йорке.