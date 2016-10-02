Москва, 2 октября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. На западе Москвы найдено тело 15-летней девушки с перерезанным горлом. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает Life.

Mate Marschalko Кровь

Сообщается, что тело девушки с порезанным горлом было обнаружено в кустах рядом со стадионом «Янтарь» на западе Москвы. Труп обнаружил местный житель, который вышел утром на пробежку.

На месте работают сотрудники полиции.

Правоохранительным органам удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 15-летняя Анастасия Г.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.