Лондон, 2 октября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Одна из британских радиослушательниц в эфире радиостанции LBC попросила прекратить антироссийскую пропаганду. Просьба прозвучала в эфире LBC во время трансляции передачи, где шла дискуссия на тему итогов предварительного расследования причин катастрофы Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» над Донбассом в июле 2014 года.

Richard King Пропаганда

Новостная радиостанция LBC (Leading Britain's Conversation — «Лучший разговор в Великобритании») базируется в Лондоне и вещает на все Соединенное Королевство. В прямом эфире со слушателями ведутся дискуссии на самые злободневные темы повестки дня, прежде всего, по внутренним вопросам, но также и по международным.

И вот одна из слушательниц, которая представилась Ивонной, во время дискуссии о промежуточных итогах расследования причин катастрофы MH17 заявила, что Великобритании следует прекратить антироссийскую пропаганду, так как королевство фактически «сползает в войну». Ведущий LBC Мэтт Фрей был поставлен в тупик этим высказыванием радиослушательницы.

«Позвольте сказать мне Вам одну вещь: мы распространились по всему миру, как масло по бутерброду. Мы вмешиваемся в дела во всем мире. Я не вижу, чтобы Путин делал это в настоящий момент», — заявила радиослушательница. Она добавила, что Путин «не лучше и не хуже, чем наше правительство».

Также Ивонна посетовала, что в Великобритании слишком много антироссийской пропаганды, и это пора прекратить, так как страна из-за этого сползает в войну.

Напомним, очередные промежуточные итоги расследования причин катастрофы MH17 были представлены голландскими правоохранительными органами. Отчет снова не содержит какого-либо внятного фактологического материала, а лишь тенденциозные выводы о якобы виновности России в крушении MH17.