Милан, Италия, 2 октября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В одном из ночных баров итальянского города Милан прогремел взрыв. Об этом сегодня, 2 октября, сообщают итальянские СМИ.

Brett Neilson Взрыв

Сообщается, что в баре, который расположен на первом этаже жилого дома, в ночь на 2 октября, прогремел взрыв. Десять человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы с легкими ожогами и интоксикацией. Медики сообщают, что их жизни ничто не угрожает.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Рассматриваются все версии, от утечки бытового газа до террористического акта.